Бухгалтеры в восторге от техподдержки и отчетности в «Контуре», но не все могут его себе позволить

Клерки уверены, что «Контур» простой и удобный, но говорят, что цены слишком велики.
СКБ Контур — один из первых разработчиков ПО в России. Это надежные и классные ребята, у которых еще и блог есть на «Клерке».
Вот самые интересные посты:
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И вот что выяснили: многие бухгалтеры Контур хвалят. Особенно техподдержку:
«Приятно работать и с менеджерами (особая благодарность Максиму Березовому) и служба техподдержки в любое время, быстро и по делу.»Или вот:
«Специалисты Контура всегда на связи и готовы в онлайн-режиме помочь и не надо долго ждать ответа на телефоне.»Еще довольны отчетностью:
«Техподдержка реагирует и решает вопросы быстро. Отчеты долго не висят. Если какой сбой, тут же сообщают когда все восстановится.»
«Всех, кто ко мне переходил, постепенно перевела на Контур. Очень удобная у них для меня таблица по сдаче отчетности.»Но есть и те, кто предпочитает «Контуру» СБИС:
«Очень довольны СБиС! Все отчеты 11-летней давности открываются с одного клика. Очень удобный интерфейс: не нужно переходить со страницы на страницу отчета (как в Контуре), а на экран выходит сразу же весь бланк отчета.»Еще пишут, что цены высокие очень:
«СБИС — рулит. Контур дорогой и тяжелый.»А что скажете вы, коллеги? Ждем еще ваши отзывы.
«Цены на программы „Контур“ явно завышены.»