Бухгалтеры в восторге от техподдержки и отчетности в «Контуре», но не все могут его себе позволить

Клерки уверены, что «Контур» простой и удобный, но говорят, что цены слишком велики.

СКБ Контур — один из первых разработчиков ПО в России. Это надежные и классные ребята, у которых еще и блог есть на «Клерке».

Вот самые интересные посты:

Недавно мы просили у вас отзывы о «Контуре» для нашего «Рейтинга компаний»

И вот что выяснили: многие бухгалтеры Контур хвалят. Особенно техподдержку:

«Приятно работать и с менеджерами (особая благодарность Максиму Березовому) и служба техподдержки в любое время, быстро и по делу.»

Или вот:

«Специалисты Контура всегда на связи и готовы в онлайн-режиме помочь и не надо долго ждать ответа на телефоне.» «Техподдержка реагирует и решает вопросы быстро. Отчеты долго не висят. Если какой сбой, тут же сообщают когда все восстановится.»

Еще довольны отчетностью:

«Всех, кто ко мне переходил, постепенно перевела на Контур. Очень удобная у них для меня таблица по сдаче отчетности.»

Но есть и те, кто предпочитает «Контуру» СБИС:

«Очень довольны СБиС! Все отчеты 11-летней давности открываются с одного клика. Очень удобный интерфейс: не нужно переходить со страницы на страницу отчета (как в Контуре), а на экран выходит сразу же весь бланк отчета.»

Еще пишут, что цены высокие очень: