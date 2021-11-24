Стало известно, как изменится порядок предрейсовых медосмотров

Проверять состояние здоровья водителей перед выходом в рейс можно будет дистанционно.
Утвердят новый порядок проведения медосмотров:Проект Минздрава опубликован на федеральном портале.
- предсменных;
- предрейсовых;
- послесменных;
- послерейсовых.
Проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры должны не только наемные работники, но и ИП, если они самостоятельного управляют автомобилем.
В ходе предрейсовых осмотров, как и раньше будут выявлять, нет ли у водителя алкогольного/наркотического опьянения или похмелья.
В новый порядок вписана возможность дистанционных медосмотров.Для идентификации участников такого дистанционного взаимодействия могут использоваться:
- Госуслуги;
- единая информационная система персональных данных;
- идентификаторы, присвоенные медицинской организацией или работодателем;
- усиленная КЭП;
- сведения, полученные от оператора связи;
- сведения, полученные от банка;
- иные способы, установленные Правительством.
После медосмотра на путевых листах ставится штамп и подпись медработника.
Новые правила будут применяться с 1 марта 2022 года.
|Вид медосмотра
|Предрейсовый
|Послерейсовый
|Штамп в путевом листе
|прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен
|прошел послерейсовый медицинский осмотр
В этот же день вступят в силу обновленные нормы ТК по охране труда.