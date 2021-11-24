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Стало известно, как изменится порядок предрейсовых медосмотров

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Рубрика Охрана труда
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Проверять состояние здоровья водителей перед выходом в рейс можно будет дистанционно.

Утвердят новый порядок проведения медосмотров:

  • предсменных;
  • предрейсовых;
  • послесменных;
  • послерейсовых.
Проект Минздрава опубликован на федеральном портале.

Проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры должны не только наемные работники, но и ИП, если они самостоятельного управляют автомобилем.

В ходе предрейсовых осмотров, как и раньше будут выявлять, нет ли у водителя алкогольного/наркотического опьянения или похмелья.

В новый порядок вписана возможность дистанционных медосмотров.

Для идентификации участников такого дистанционного взаимодействия могут использоваться:

  • Госуслуги;
  • единая информационная система персональных данных;
  • идентификаторы, присвоенные медицинской организацией или работодателем;
  • усиленная КЭП;
  • сведения, полученные от оператора связи;
  • сведения, полученные от банка;
  • иные способы, установленные Правительством.
Результаты медосмотров заносятся в журнал, который можно вести как в бумажном, так и в электронном виде.

После медосмотра на путевых листах ставится штамп и подпись медработника.

Вид медосмотра

 Предрейсовый

 Послерейсовый

Штамп в путевом листе

 прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен

 прошел послерейсовый медицинский осмотр

Новые правила будут применяться с 1 марта 2022 года.

В этот же день вступят в силу обновленные нормы ТК по охране труда.

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