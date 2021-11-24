Стало известно, как изменится порядок предрейсовых медосмотров

Проверять состояние здоровья водителей перед выходом в рейс можно будет дистанционно.

Утвердят новый порядок проведения медосмотров: предсменных;

предрейсовых;

послесменных;

послерейсовых.

Проект Минздрава опубликован на федеральном портале.

Проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры должны не только наемные работники, но и ИП, если они самостоятельного управляют автомобилем.

В ходе предрейсовых осмотров, как и раньше будут выявлять, нет ли у водителя алкогольного/наркотического опьянения или похмелья.

В новый порядок вписана возможность дистанционных медосмотров.

Для идентификации участников такого дистанционного взаимодействия могут использоваться:

Госуслуги;

единая информационная система персональных данных;

идентификаторы, присвоенные медицинской организацией или работодателем;

усиленная КЭП;

сведения, полученные от оператора связи;

сведения, полученные от банка;

иные способы, установленные Правительством.

Результаты медосмотров заносятся в журнал, который можно вести как в бумажном, так и в электронном виде.

После медосмотра на путевых листах ставится штамп и подпись медработника.

Вид медосмотра Предрейсовый Послерейсовый Штамп в путевом листе прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен прошел послерейсовый медицинский осмотр

Новые правила будут применяться с 1 марта 2022 года.

В этот же день вступят в силу обновленные нормы ТК по охране труда.