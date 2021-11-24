Сделки между компаниями будут реже контролироваться Росфинмониторингом

Если сумма сделки выше 600 тыс. руб., о ней надо сообщать в Росфинмониторинг. В ЦБ этот порог предложили сделать немного выше.

Операция с деньгами подлежит контролю Росфинмониторинга, если она равна или выше 600 тыс. руб. В ЦБ этот порог предлагают немного повысить.

Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

«Нужно продолжать уже более такую, глубокую, дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку <...>. Сегодня общий порог — это 600 тыс. рублей, но этому порогу уже 20 лет», — заявил Ясинский.

Конкретных цифр, насколько порог нужно повысить, он не назвал. Сказал лишь о «незначительном повышении порога».

По его мнению, это требование не было обременительным 20 лет назад. Но сейчас это избыточная нагрузка на банки. Повышение порога снизило бы эту нагрузку.

По материалам по «ТАСС».