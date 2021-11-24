Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Рубрика развивается при поддержке

Спонсор рубрики

СберФакторинг
Хотите узнать, как получать деньги сразу после поставки?

Сделки между компаниями будут реже контролироваться Росфинмониторингом

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

Если сумма сделки выше 600 тыс. руб., о ней надо сообщать в Росфинмониторинг. В ЦБ этот порог предложили сделать немного выше.

Операция с деньгами подлежит контролю Росфинмониторинга, если она равна или выше 600 тыс. руб. В ЦБ этот порог предлагают немного повысить.

Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

«Нужно продолжать уже более такую, глубокую, дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку <...>. Сегодня общий порог — это 600 тыс. рублей, но этому порогу уже 20 лет», — заявил Ясинский.

Конкретных цифр, насколько порог нужно повысить, он не назвал. Сказал лишь о «незначительном повышении порога».

По его мнению, это требование не было обременительным 20 лет назад. Но сейчас это избыточная нагрузка на банки. Повышение порога снизило бы эту нагрузку.

По материалам по «ТАСС».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
Хотите узнать, как получать деньги сразу после поставки?