В 2022 году северные работодатели будут оплачивать сотрудникам проезд в отпуск, неиспользованный ранее

Жители Крайнего Севера в 2022 году смогут обратиться за компенсацией проезда и провоза багажа, не использованной в 2020–2021 годах.

Опубликовано постановление Правительства № 2004 от 22.11.2021.

Раз в два года северным работникам и их детям за счет работодателя возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

По закону компенсации не выплачиваются, если работник не обратился за ними в срок.

Однако в 2020–2021 годах из-за коронавируса большинство поездок пришлось отложить. Поэтому власти продлили период получения таких выплат. Право на компенсацию проезда не сгорит, им можно будет воспользоваться в 2022 году.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что на детей работника, которым в 2020–2021 годах исполнилось 18 лет, также распространяется право на компенсацию в 2022 году.

Недавно обновили перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Смотреть обновленный перечень — здесь.