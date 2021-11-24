Как будут штрафовать за нарушения по АУСН

Минимальный штраф для плательщиков АУСН и уполномоченных банков будет 200 рублей.
В НК введут новую статью 129.15 «Нарушение порядка передачи сведений о доходах и расходах налогоплательщика».
Речь идет о штрафах в рамках новой автоматизированной упрощенки.
Штрафы предусмотрены для уполномоченного банка и бизнеса.
Если банк нарушит порядок передачи в ИФНС данных о доходах и расходах бизнеса на АУСН, он получит штраф в размере 20 % от суммы налога, который был не уплачен из-за этого нарушения. Минимальный штраф — 200 рублей.
Если компания или УСН не передаст в ИФНС данные о своих доходах/расходах или передаст их с опозданием, что приведет к недоначислению налога, тоже будет штраф.
Его размер — также 20 %, но не менее 200 рублей.
Вести учет доходов и расходов надо в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС на основании данных:
- по ККТ;
- по движениям на расчетном счете;
- по данным, самостоятельно внесенным в Личный кабинет.
О том, как будут учитывать доходы и расходы на УСН мы писали тут.
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