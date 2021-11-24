Как будут штрафовать за нарушения по АУСН

Минимальный штраф для плательщиков АУСН и уполномоченных банков будет 200 рублей.

В НК введут новую статью 129.15 «Нарушение порядка передачи сведений о доходах и расходах налогоплательщика».

Речь идет о штрафах в рамках новой автоматизированной упрощенки.

Штрафы предусмотрены для уполномоченного банка и бизнеса.

Если банк нарушит порядок передачи в ИФНС данных о доходах и расходах бизнеса на АУСН, он получит штраф в размере 20 % от суммы налога, который был не уплачен из-за этого нарушения. Минимальный штраф — 200 рублей.

Если компания или УСН не передаст в ИФНС данные о своих доходах/расходах или передаст их с опозданием, что приведет к недоначислению налога, тоже будет штраф.

Его размер — также 20 %, но не менее 200 рублей.

Вести учет доходов и расходов надо в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС на основании данных:

по ККТ;

по движениям на расчетном счете;

по данным, самостоятельно внесенным в Личный кабинет.

О том, как будут учитывать доходы и расходы на УСН мы писали тут.