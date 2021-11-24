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У налоговиков появился новый признак фиктивности контрагента — его ликвидация

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики межрайонной инспекции в МО в протоколе комиссии по побуждению перечислили признаки фиктивности контрагента. Среди них — «обезналичивание» денег и добровольная ликвидация.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Читаю информационное письмо областной налоговой инспекции, где просят побудиться. Не ныть и побудиться, так правильнее.

Кстати в МИФНС Московской области теперь не дают протоколы комиссии, мотивируя это тем, что это внутренний документ, хотя моя подпись на нём имеется, и дают информационное письмо, в котором прописывается содержание протокола комиссии (бедный лес...).

Так вот. В списке признаков, добытых этой МИФНС, о фиктивности контрагентов, имеется вот такой забавный „обезналичивание денежных средств“. Это как? И ещё. Теперь признак фиктивности организации, ну по мнению этой МИФНС — это „прекращение деятельности (ликвидация юридического лица)“.

Всем известно, что ликвидация юридического лица возможна только с чистым лицевым счетом, отсутствием задолженностей по налогам и сборам. И когда у налогового органа нет претензий к ликвидируемому юридическому лицу. Читаю ниже следующий признак „наличие задолженности по налогам“. Занавес...».

Побуждение — это еще не налоговая проверка, но вполне может ей предшествовать. Смотрите авторский курс «Налоговые проверки. Тактика защиты».

А в комментариях пишут:

«Ну, вообще-то в цивилизованном мире отмыванием денежных средств считается именно их обезналичивание...».

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