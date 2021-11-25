Пострадавшие отрасли предложили освободить от всех налогов на год

А также увеличить до 8 недель период по выплатам субсидий, выдавать QR-коды уже после первого укола. А льготные кредиты ФОТ 3.0 сделать невозвратными при сохранении штата.
С такими предложениями обратился Борис Титов к главе правительства.
В письме сказано, что число обращений от бизнеса резко выросло из-за введения QR-кодов в сфере общепита. Из-за этого выручка снижается до 80%. В фитнес-индустрии из-за ограничений продажи абонементов обрушились более, чем впятеро. В индустрии развлечений та же ситуация.
Аппарат омбудсмена провел опросы, по данным которых 35-45% таких предприятий будут вынуждены частично или полностью сокращать сотрудников, если ограничения продлятся долго. А меры поддержки, которые уже были приняты, компенсируют лишь потери нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.
Титов предлагает скорректировать режим ограничений и существенно расширить меры поддержки:
- убрать ограничения, которые влияют на количество посетителей, если для прохода туда нужен QR-код, а на предприятии вакцинировано не менее 90% сотрудников;
- сделать льготные кредиты ФОТ 3.0 невозвратными при сохранении штата;
- отменить условие по получению кредита по ФОТ 3.0 — быть получателем кредита по фот 2.0;
- до 8 недель увеличить максимальный период по выплатам субсидий в размере МРОТ;
- приравнять введение QR-кодов к карантину, дающему право накарантинную субсидию;
- субсидии в размере МРОТ выплачивать с учетом районных коэффициентов;
- отсрочка на уплату всех налогов для пострадавших отраслей на 12 месяцев без предоставления банковской гарантии;
- региональным властям рекомендовать продлить на год срок непогашенных займов. ссуд из бюджета для пострадавших отраслей;
- ЦБ рекомендовать предоставить возможность для кредитных организаций и МФО не портить кредитную историю компаний, попавших под ограничения;
- увеличить сроки предоставления микрозаймов для МСП в период режима повышенной готовности или ЧС до 3-5 лет (сейчас 2 года);
- освободить пострадавшие предприятия от уплаты аренды по земельным участкам и нежилым помещениям, которые находятся в государственной или муниципальной собственности;
- оставить на предыдущем уровне результаты государственной кадастровой оценки недвижимости;
- установить мораторий на отключение потребления отопления, электричества, газа и воды, если просрочка предприятия по оплате наступила во время действия ограничения;
- запретить ресурсоснабжающим организациям начисление авансовых платежей для субъектов предпринимательской деятельности в пострадавших отраслях;
- ввести на срок 180 дней отсрочки по возврату средств за абонементы на посещение фитнес-центров, билетов на массовые культурно-развлекательные мероприятия, транспортные услуги;
- обязать региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами не взимать плату за время простоя абонентов по причине приостановки деятельности, а на время действия QR-кодов снизить нормативы в 2 раза.
Кроме того, предложено выдавать QR-коды гражданам уже после вакцинации первым компонентом двухкомпонентных вакцин (пролонгация кода наступает только в случае получения второго компонента), а также при подтверждении перенесенного заболевания Covid-19 положительным результатом количественных тестов на антитела типа IgG.
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