Люди по всей стране массово увольняются по собственному желанию

С апреля по сентябрь по собственному желанию уволились 59-61% из всех уволенных. Это рекорд за всю историю наблюдений. А сократили всего 7%, что тоже рекорд.
К таким результатам пришли аналитики hh.ru.
За пять лет меньше всего по собственному увольнялись в третьем квартале 2020 года — 46%, по сокращению в тот период ушли 20%.
Чаще добровольно уходили сотрудники сферы продаж (68%), занятые на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64% в каждой профобласти).
Причинами, как правило, были:
- низкая зарплата;
- конфликты с начальством;
- неблагоприятная атмосфера в коллективе.
По крайней мере, так отвечали опрошенные.
Однако гендиректор Союза профсоюзов Сергей Храмов считает, что истинная причина не в этом. Работодатель, по его мнению, часто говорит работнику:
«Понимаешь, у нас сложнейшая ситуация из-за пандемии сворачиваются все продажи, производство и пр., поэтому я тебя прошу уйти по собственному желанию. И как только встанем на ноги, мы именно тебя обратно возьмем!».
По его словам, люди на это ведутся, а работодатели обратно работников берут очень редко
Цитата по kp.ru.