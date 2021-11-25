Люди по всей стране массово увольняются по собственному желанию

С апреля по сентябрь по собственному желанию уволились 59-61% из всех уволенных. Это рекорд за всю историю наблюдений. А сократили всего 7%, что тоже рекорд.

К таким результатам пришли аналитики hh.ru.

За пять лет меньше всего по собственному увольнялись в третьем квартале 2020 года — 46%, по сокращению в тот период ушли 20%.

Чаще добровольно уходили сотрудники сферы продаж (68%), занятые на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64% в каждой профобласти).

Причинами, как правило, были:

низкая зарплата;

конфликты с начальством;

неблагоприятная атмосфера в коллективе.

По крайней мере, так отвечали опрошенные.

Однако гендиректор Союза профсоюзов Сергей Храмов считает, что истинная причина не в этом. Работодатель, по его мнению, часто говорит работнику:

«Понимаешь, у нас сложнейшая ситуация из-за пандемии сворачиваются все продажи, производство и пр., поэтому я тебя прошу уйти по собственному желанию. И как только встанем на ноги, мы именно тебя обратно возьмем!».

По его словам, люди на это ведутся, а работодатели обратно работников берут очень редко

Цитата по kp.ru.