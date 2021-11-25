Как платить 1/3 НДС, если сумма не делится на три: образец платежки

25 ноября – очередной срок уплаты 1/3 суммы НДС, начисленного за 3 квартал. Не забудьте.

Налог уплачивается в целых рублях. Но при делении на 3 не всегда получается ровное число без цифр после запятой.

Если сумма, указанная в декларации, не делится равными долями на 3 срока уплаты, то округление в большую сторону налогоплательщик должен произвести в последнем сроке уплаты.

Об этом, в частности, говорится в письме УФНС по Москве № 19-12/121393 от 26.12.2008.

Например, НДС за 3 квартал составил 500 323 руб. 1/3 от этой суммы – 166 774,3333333 Уплатить надо: до 25.10.21 – 166 774

до 25.11.21 – 166 774

до 27.12.21 – 166 775

Образец платежки на НДС по второму сроку уплаты.