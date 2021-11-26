Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Минфин разрешил резидентам СПВ начислять пониженные взносы на зарплаты дистанционщиков

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Страховые взносы
Версия для печати

Тема пониженных взносов для дальневосточного бизнеса — скандальная. Из-за одного письма Минфина, выпущенного в 2019 году, бизнес потерял миллиард рублей. Недавно вышло еще одно разъяснение ведомства, но в этот раз оно полезно бизнесу.

Резиденты свободного порта Владивосток (СПВ) платят взносы по льготному тарифу 7,6 %.

Важно! Применять этот тариф можно только к людям, занятым на вновь созданных рабочих местах.

Речь идет о тех местах, которые созданы в рамках инвестпроекта по закону о СПВ. Они должны быть в заявке или бизнес-плане, в соглашении и потом в штатном расписании.

Обязанности этих новых сотрудников должны быть связаны с исполнением соглашения по СПВ, в том числе с использованием основных средств.

Об этом заявляет Минфин в письме № 03-15-06/89562 от 03.11.2021.

А как быть с водителями, которые возят грузы по всей стране, и менеджерами, которые живут в других регионах и работаю удаленно?

Минфин проявил лояльность и разрешил применять пониженные взносы к выплатам таким сотрудников, если их работа связана с соглашением о деятельности в СПВ.

Такое решение в ведомстве аргументировали, в том числе, тем, что льготы для СПВ введены для ускорения социально-экономического развития этой территории и для повышения уровня жизни населения.

О том, какие проблемы у дальневосточного бизнеса со страховыми взносами, мы рассказывали ранее в материале «Борис Титов вступился за бизнес, который прокатили с пониженными взносами на 1 миллиард рублей».

Подборка полезных мероприятий

Разместить