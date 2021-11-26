Минфин разрешил резидентам СПВ начислять пониженные взносы на зарплаты дистанционщиков

Тема пониженных взносов для дальневосточного бизнеса — скандальная. Из-за одного письма Минфина, выпущенного в 2019 году, бизнес потерял миллиард рублей. Недавно вышло еще одно разъяснение ведомства, но в этот раз оно полезно бизнесу.

Резиденты свободного порта Владивосток (СПВ) платят взносы по льготному тарифу 7,6 %.

Важно! Применять этот тариф можно только к людям, занятым на вновь созданных рабочих местах.

Речь идет о тех местах, которые созданы в рамках инвестпроекта по закону о СПВ. Они должны быть в заявке или бизнес-плане, в соглашении и потом в штатном расписании.

Обязанности этих новых сотрудников должны быть связаны с исполнением соглашения по СПВ, в том числе с использованием основных средств.

Об этом заявляет Минфин в письме № 03-15-06/89562 от 03.11.2021.

А как быть с водителями, которые возят грузы по всей стране, и менеджерами, которые живут в других регионах и работаю удаленно?

Минфин проявил лояльность и разрешил применять пониженные взносы к выплатам таким сотрудников, если их работа связана с соглашением о деятельности в СПВ.

Такое решение в ведомстве аргументировали, в том числе, тем, что льготы для СПВ введены для ускорения социально-экономического развития этой территории и для повышения уровня жизни населения.

О том, какие проблемы у дальневосточного бизнеса со страховыми взносами, мы рассказывали ранее в материале «Борис Титов вступился за бизнес, который прокатили с пониженными взносами на 1 миллиард рублей».