Вторая инстанция решение арбитража Москвы по «делу года» ТД «Перекресток», где компания в первой инстанции отбилась от претензий налоговиков в сумме больше, чем на 2 млрд руб.

АО «ТД «Перекресток» оспаривал доначисления в общей сумме 1 582 960 765 руб., плюс пени в сумме 789 681 688,40 руб.

Налоговики переквалифицировали оплату «Перекрестком» долей в ООО «Агроаспект» и ООО «Агроторг» в пользу Х5 Retail Group в дивиденды и, доначислили налог на доходы иностранных организаций по ставке 15%.

Компания решила это оспорить, сначала в вышестоящей налоговой, а после пошла в суд. АС Москвы принял сторону компании.

Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание». Безусловно, это — «дело года». Но кроме него были и другие споры с ФНС. Смотрите запись вебинара «».

Апелляция решение отменила. На сайте арбитража Москвы пока нет судебного акта, только сообщение:

Вряд ли компания согласится с таким результатом, ждем кассацию.

Дело № А40-118073/19-108-1922. Решение первой инстанции можно скачать во вложении.