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Как не попасть на штрафы с онлайн-кассами? Расскажем на бесплатном вебинаре

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Рубрика Онлайн-кассы
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Штрафы за нарушения с онлайн-кассами могут быть миллионные (от 75 до 100% от суммы расчетов без кассы). И налоговики собираются проверять бизнес по этому поводу, как это они сейчас делают с общепитом. Как снизить риски штрафов?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Проверки ККТ по 54-ФЗ: что надо знать бизнесу». Он пройдет 29 ноября, начало в 16:00 по Мск.

О чем будем говорить:

  • кого будут проверять в первую очередь;
  • какие ошибки допускает бизнес с ККТ;
  • какие законные способы есть для исправления ошибок;
  • технологии будущего: облачная касса, технология TAP to phone и многое другое.

Спикер — Яна Барихашвили, генеральный директор ООО ЭЛО (аккредитованной Минкомсвязи IT-компании).

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