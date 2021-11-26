Три инстанции отказали компании, которая решила оспорить штраф за неправильную уплату страховых взносов. Довод о том, что она считала их по сайту налоговиков, посчитали несостоятельным — на сайте была просто новость, а не официальный документ.

В 2018 году в НК появились поправки, которые разрешили резидентам ТОСЭР1 применять пониженные тарифы по страховым взносам. Но только в отношении работников, принятых на новые места.

Компания же понизила страховые взносы по всем работникам. Налоговики их доначислили (14,4 млн рублей), пени (2,3 млн рублей), штраф (79 тыс рублей).

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Доначисления по взносам компания уплатила, а вот штраф решила оспорить, так как при начислениях взносов она руководствовалась разъяснениями налоговой на официальном сайте.

Суды в трех инстанциях поддержали позицию налоговиков. Довод заявителя о том, что он руководствовался информацией с сайта ФНС в судах не приняли. На момент судебного заседания информацию с сайта уже удалили, а кроме того, она не являлась официальным документом.

«Указанная публикация была размещена в разделе „Новости налогового законодательства“ и не представляла собой какого-либо официального документа, подписанного должностным лицом ФНС».

Дело № А73-822/2021. Постановление кассации можно скачать во вложении.

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1 Территория опережающего социально-экономического развития — территория с налоговыми льготами, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями. Создается для привлечения инвесторов.