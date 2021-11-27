📑 Новые правила хранения бухдокументов отложили на 2 года

С 2022 года надо применять ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Но Минфин решил продлить еще на 2 года введение новой нормы о хранении документов.

С 2024 года, а не с 20222-го, как планировалось ранее, вступит в силу пункт 25 ФСБУ 27/2021.

Это норма о хранении бухгалтерских документов только на территории РФ. Однако если деятельность ведется в другой стране и по законам той страны документы должны храниться там, то так и надо делать.

В пояснительной записке отмечается, что срок введения этой нормы отложили, чтобы фирмы могли настроить порядок хранения, разместить базы данных.

Все остальные нормы ФСБУ 27/2021 будут действовать с 2022 года.

При желании пункт 25 тоже можно применять с 2022 года.

По стандарту хранить документы нужно в том виде, в котором они составлены. Если документ бумажный, хранить его в электронном виде нельзя.