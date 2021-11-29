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Поездки сотрудников на такси от дома до работы и обратно облагаются НДФЛ и взносами

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Рубрика НДФЛ
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Если сотрудники за счет фирмы разъезжают на такси по маршруту «дом-работа-дом», они получают доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-10/89249 от 03.11.2021.

Страховыми взносами эти поездки тоже облагаются, потому что такого дохода нет в списке необлагаемых в статье 422 НК.

Что касается налога на прибыль, то здесь есть нюансы.

Учесть такие затраты при расчете налога на прибыль можно в следующих случаях:

  • расходы на оплату проезда к месту работы и обратно произведены в силу технологических особенностей производства;
  • такие расходы являются формой системы оплаты труда.

В иных случаях расходы на оплату проезда к месту работы и обратно не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

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