Поездки сотрудников на такси от дома до работы и обратно облагаются НДФЛ и взносами

Если сотрудники за счет фирмы разъезжают на такси по маршруту «дом-работа-дом», они получают доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-10/89249 от 03.11.2021.

Страховыми взносами эти поездки тоже облагаются, потому что такого дохода нет в списке необлагаемых в статье 422 НК.

Что касается налога на прибыль, то здесь есть нюансы.

Учесть такие затраты при расчете налога на прибыль можно в следующих случаях:

расходы на оплату проезда к месту работы и обратно произведены в силу технологических особенностей производства;

такие расходы являются формой системы оплаты труда.

В иных случаях расходы на оплату проезда к месту работы и обратно не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.