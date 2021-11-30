Удерживать НДФЛ из зарплаты надо только после окончания месяца

Дата фактического получения зарплаты — последний день месяца, за который она была начислена. Удерживать исчисленную сумму НДФЛ по итогам месяца надо из зарплаты сотрудника при ее выплате после окончания месяца.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-04-06/89485 от 03.11.2021.

Перечислить удержанный с зарплаты НДФЛ надо на следующий день после выплаты зарплаты.

При этом в Минфине заявили, что все предложения и проблемные вопросы, описанные в обращениях, рассматриваются в рамках подготовки и согласования законопроектов.

В письме не уточняется, какая именно проблема волнует автора вопроса.

Рискнем предположить, что речь идет о выплате зарплаты до окончания месяца, так как этот вопрос наиболее остро встал после введения нерабочих дней. Работодателям пришлось выплачивать зарплату раньше положенного срока, а как быть с НДФЛ — непонятно.

Если строго следовать нормам НК и разъяснениям Минфина, то выплачивать зарплату до окончания месяца надо без удержания НДФЛ, ведь налог к этому моменту еще не исчислен. А раз он не исчислен, то и удерживать нечего.

Но на практике бухгалтеры обычно удерживают НДФЛ сразу же при выплате, даже если она осуществлена чуть раньше последнего дня месяца.

Есть разъяснение ФНС, по которому не имеет значения, что зарплата выплачена досрочно. Срок уплаты НДФЛ все равно будет следующий за выплатой день. Такое мнение — в письме № БС-4-11/5106 от 24.03.2016.

Но гораздо больше других разъяснений. В них говорится, что до конца месяца доход в виде зарплаты не может считаться полученным. Значит до окончания месяца налог не может быть исчислен и удержан.

Перечисление НДФЛ в авансовом порядке, то есть до даты фактического получения сотрудником дохода, не допускается.

Об этом говорится в письмах Минфина: