❗ Уведомление о переходе на УСН теперь можно подать в любую налоговую инспекцию

По нормам НК организации и ИП могут перейти на УСН, уведомив об этом свою налоговую инспекцию (по месту нахождения компании и месту жительства ИП). Теперь будет по-другому. Внедряется экстерриториальный принцип.
Подать уведомление можно в любую налоговую инспекцию. Налоговики сами разберутся и внесут все данные в АИС «Налог-3». Эта система специально доработана под новые правила, сообщает ФНС в письме № СД-4-3/16373@ от 24.11.2021.
Направить без привязки к месту нахождения организации или месту жительства ИП можно следующие формы:
- № 26.2-1 — уведомление о переходе на УСН (КНД 1150001);
- № 26.2-2 — сообщение об утрате права на применение УСН (1150003);
- № 26.2-3 — уведомление об отказе от применения УСН (КНД 1150002);
- № 26.2-6 — уведомление об изменении объекта налогообложения (КНД 1150016);
- № 26.2-8 — уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (КНД 1150024).
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