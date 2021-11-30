Если иностранный сотрудник-ВКС стал временно проживающим, начинайте платить за него взносы. Но только на ОПС и ОСС

За временно пребывающего иностранца-ВКС страховые взносы не начисляются. Если он стал временно проживающим, надо начислять.

Высококвалифицированный специалист (ВКС) ─ это иностранец, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если по условиям заключенного с ним в РФ трудового договора он получает высокую зарплату. Ее уровень зависит от сферы деятельности. Причем, как ─ это иностранец, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если по условиям заключенного с ним в РФ трудового договора он получает. Ее уровень зависит от сферы деятельности. Причем, как поясняет Роструд , ее надо ежегодно индексировать.

с 01.01.2021 по 22.07.2021 иностранный работник-ВКС с 01.01.2021 по 22.07.2021 имел статус временно пребывающего на территории РФ.

с 23.07.2021 им получен статус временно проживающего на территории РФ.

Иностранцы-ВКС,и работающие в РФ по трудовым договорам, не признаются застрахованными лицами по ОПС, ОСС, ОМС. Значит взносы с их зарплаты платить не надо

Если иностранцы-ВКС являются временно проживающими, то они являются застрахованными лицами по ОПС и ОСС и не являются застрахованными лицами по ОМС.

Таким образом выплаты сотруднику-иностранцу-ВКС с момента получения им статуса временно проживающего на территории РФ, облагаются страховыми взносами только на: обязательное пенсионное страхование;

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности.

О том, как считать НДФЛ по иностранным работникам, в том числе ВКС, читайте