Если иностранный сотрудник-ВКС стал временно проживающим, начинайте платить за него взносы. Но только на ОПС и ОСС

За временно пребывающего иностранца-ВКС страховые взносы не начисляются. Если он стал временно проживающим, надо начислять.
Высококвалифицированный специалист (ВКС) ─ это иностранец, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если по условиям заключенного с ним в РФ трудового договора он получает высокую зарплату. Ее уровень зависит от сферы деятельности. Причем, как поясняет Роструд, ее надо ежегодно индексировать.Минфин в письме № 03-15-05/88943 от 02.11.2021 рассмотрел следующую ситуацию:
- с 01.01.2021 по 22.07.2021 иностранный работник-ВКС с 01.01.2021 по 22.07.2021 имел статус временно пребывающего на территории РФ.
- с 23.07.2021 им получен статус временно проживающего на территории РФ.
Если иностранцы-ВКС являются временно проживающими, то они являются застрахованными лицами по ОПС и ОСС и не являются застрахованными лицами по ОМС.
Таким образом выплаты сотруднику-иностранцу-ВКС с момента получения им статуса временно проживающего на территории РФ, облагаются страховыми взносами только на:О том, как считать НДФЛ по иностранным работникам, в том числе ВКС, читайте здесь.
- обязательное пенсионное страхование;
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности.
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