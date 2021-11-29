Призы за вакцинацию от коронавируса освободили от НДФЛ

Люди, которые сделали прививку от ковида, и стали победителями розыгрыша призов среди вакцинированных, не будут платить НДФЛ.

Доход в виде приза от властей за участие в вакцинации прописали в статье 217 НК как необлагаемый.

Принят Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021.

Выплата должна быть за счет бюджета, а розыгрыш призов должен быть организован:

в соответствии с законодательными актами РФ,

в соответствии с актами президента;

в соответствии с актами правительства;

в соответствии с законами или иными актами региональной власти;

в соответствии с решениями органов местного самоуправления.