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Призы за вакцинацию от коронавируса освободили от НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Люди, которые сделали прививку от ковида, и стали победителями розыгрыша призов среди вакцинированных, не будут платить НДФЛ.

Доход в виде приза от властей за участие в вакцинации прописали в статье 217 НК как необлагаемый.

Принят Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021.

Выплата должна быть за счет бюджета, а розыгрыш призов должен быть организован:

  • в соответствии с законодательными актами РФ,
  • в соответствии с актами президента;
  • в соответствии с актами правительства;
  • в соответствии с законами или иными актами региональной власти;
  • в соответствии с решениями органов местного самоуправления.

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