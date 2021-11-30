Можно ли принять на работу иностранца, если в некоторых документах не указано отчество? Ответил Роструд

Отсутствие отчества в некоторых документах иностранца не дает права работодателю отказать в приеме на работу.
Суть вопроса: украинец принес документы для оформления трудового договора. Но в ИНН и страховом свидетельстве указано отчество, а в паспорте, патенте, полисе ДМС и миграционной карте — нет.
Можно ли принять его на работу?
Роструд ответил, что эти неточности в документах — не причина для отказа в приеме на работу.
А вы как думаете, нужно ли вообще отчество в документах? Или это анахронизм?
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