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Можно ли принять на работу иностранца, если в некоторых документах не указано отчество? Ответил Роструд

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Рубрика Иностранные работники
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Отсутствие отчества в некоторых документах иностранца не дает права работодателю отказать в приеме на работу.

Суть вопроса: украинец принес документы для оформления трудового договора. Но в ИНН и страховом свидетельстве указано отчество, а в паспорте, патенте, полисе ДМС и миграционной карте — нет.

Можно ли принять его на работу?

Роструд ответил, что эти неточности в документах — не причина для отказа в приеме на работу.

аыа

А вы как думаете, нужно ли вообще отчество в документах? Или это анахронизм?

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