Выплачиваете дивиденды имуществом? Рассказываем, какие налоги надо уплатить

Дочерняя компания может передать материнской имущество как дивиденды. Главное — прописать это в уставе или в решении общего собрания.
С таким вопросом обратился наш подписчик в «Клерк.Консультации»:
«Есть ли какие-то способы передать имущество от дочерней компании к материнской (доля в уставном капитале 25%) с минимальными налоговыми потерями?
Дочерняя компания планирует купить основное средство и передать его материнской (т.к. деятельность дочерней компании временно приостанавливается, а средства на покупку ОС есть).
Ответил эксперт Александр Заворин:
«Да, можно выплачивать дивиденды имуществом, но чтобы исключить споры лучше это прописать в уставе или в решении общего собрания участников, если речь идет об ООО. В законе об ООО нет запрета выплаты имуществом, а в законе об АО это предусмотрено в тексте закона.
Но насчёт недвижимости есть мнение, что нельзя таким образом платить — Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.03.2006 № Ф04-1671/2006».
Ставка по дивидендам, если участник — российская компания:
- 13% — в стандартной ситуации;
- 0% — если доля вклада 50 % и более, и непрерывный период владения ей не менее 365 дней.
Эксперт уточнил, что спецрежимники обычно не платят налог на прибыль. Но дивиденды — это исключение.
Александр Заворин рассказал и о налогах с дочерней компании:
«Также вы должны знать, что Минфин РФ и ФНС считают, что передача имущества в качестве дивидендов является реализацией в смысле ст. 39 НК РФ, а значит, облагается НДС.
Но есть позитивная судебная практика, которая говорит, что тут нет НДС, например, Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2015 № 302-КГ15-6042В.
По налогу на прибыль другая история, но там можно и к вычету поставить, особенно если имущество специально приобреталось, чтобы передать в качестве дивидендов. Есть небольшое видео здесь, там об этом рассказывается».
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