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С 1 декабря расширится перечень товаров для обязательной маркировки

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Рубрика Маркировка товаров
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С 1 декабря надо маркировать молочную продукцию со сроком хранения до 40 суток включительно и минеральную природную упакованную воду.

Маркировка молочной продукции

С завтрашнего числа надо маркировать молочку, у которой срок хранения до 40 суток.

То есть, всю молочную продукцию с кодами ТН ВЭД: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0.

Исключения — сыр и мороженое. Для них обязательная маркировка появилась с 1 июня 2021 года.

А молочку со сроком хранения более 40 суток начали маркировать с 1 сентября. К ней относятся сухое молоко, масло сливочное, творог, сливки, сгущенка и другие молочные товары.

Что надо будет сделать по маркировке молочной продукции в 2022 году — читайте тут.

Маркировка минеральной природной упакованной воды

С 01.12.2021 стартует первый этап маркировки воды. С завтрашнего дня надо обязательно маркировать минеральную природную упакованную воду.

Добровольно присоединиться к эксперименту по маркировке воды можно было с 1 апреля 2021 года. А с 1 сентября — все компании, которые не участвовали в этом эксперименте, должны были зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК».

Маркировать пока не надо бутилированную газированную и негазированную воду, которая содержит сахар или другие подсластители.

Следующий этап маркировки воды — с 1 марта 2022. С этой даты надо будет маркировать всю воду.

А вы знаете, какие штрафы будут за отсутствие маркировки с 1 декабря? Нет? Тогда мы расскажем.

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