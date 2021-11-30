С 1 декабря расширится перечень товаров для обязательной маркировки

С 1 декабря надо маркировать молочную продукцию со сроком хранения до 40 суток включительно и минеральную природную упакованную воду.

Маркировка молочной продукции

С завтрашнего числа надо маркироватьу которой срок хранения

То есть, всю молочную продукцию с кодами ТН ВЭД: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0.

Исключения —Для них обязательная маркировка появилась

А молочку со сроком хранения более 40 суток начали маркировать с 1 сентября. К ней относятся сухое молоко, масло сливочное, творог, сливки, сгущенка и другие молочные товары.

Что надо будет сделать по маркировке молочной продукции в 2022 году — читайте тут.

Маркировка минеральной природной упакованной воды

стартует первый этап маркировки воды. С завтрашнего дня надо обязательно маркировать

Добровольно присоединиться к эксперименту по маркировке воды можно было с 1 апреля 2021 года. А с 1 сентября — все компании, которые не участвовали в этом эксперименте, должны были зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК».

Маркировать пока не надо бутилированную газированную и негазированную воду, которая содержит сахар или другие подсластители.

Следующий этап маркировки воды —С этой даты надо будет маркировать всю воду.

А вы знаете, какие штрафы будут за отсутствие маркировки с 1 декабря? Нет? Тогда мы расскажем.