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Фирму оштрафовали за сдачу ненужных отчетов

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Рубрика 6-НДФЛ
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За несвоевременную сдачу отчетов положен штраф. А если это отчеты, которые компания в принципе не должна сдавать?

В курьезную ситуацию попал участник нашего форума.

Компания весь 2020 год не сдавала форму 6-НДФЛ. Решив, что эту оплошность надо исправить, недавно сдали все несданные ранее расчеты.

Как итог — уведомление о штрафе из ИФНС.

Но парадокс заключается в том, что обязанности сдавать 6-НДФЛ у фирмы не было. Зарплата не начислялась. Раз компания не производит выплату доходов физлицам, то она не является налоговым агентом. А значит и сдавать 6-НДФЛ не надо.

То есть нулевой отчет 6-НДФЛ — это нонсенс.

Что делать в такой ситуации, обсуждают участники форума в теме «6-НДФЛ при отсутствии деятельности — штраф».

Коллеги советуют отправить в ИФНС возражения о том, что не может быть ответственность за расчет, который сдавать не нужно.

А вы сдаете нулевые 6-НДФЛ?

Мы на Клерке несколько раз проводили опрос на эту тему и каждый раз результат был примерно одинаковый — половина бухгалтеров сдают ненужные нулевки.

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