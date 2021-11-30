Фирму оштрафовали за сдачу ненужных отчетов

За несвоевременную сдачу отчетов положен штраф. А если это отчеты, которые компания в принципе не должна сдавать?
В курьезную ситуацию попал участник нашего форума.
Компания весь 2020 год не сдавала форму 6-НДФЛ. Решив, что эту оплошность надо исправить, недавно сдали все несданные ранее расчеты.
Как итог — уведомление о штрафе из ИФНС.
Но парадокс заключается в том, что обязанности сдавать 6-НДФЛ у фирмы не было. Зарплата не начислялась. Раз компания не производит выплату доходов физлицам, то она не является налоговым агентом. А значит и сдавать 6-НДФЛ не надо.
То есть нулевой отчет 6-НДФЛ — это нонсенс.
Что делать в такой ситуации, обсуждают участники форума в теме «6-НДФЛ при отсутствии деятельности — штраф».
Коллеги советуют отправить в ИФНС возражения о том, что не может быть ответственность за расчет, который сдавать не нужно.
А вы сдаете нулевые 6-НДФЛ?
Мы на Клерке несколько раз проводили опрос на эту тему и каждый раз результат был примерно одинаковый — половина бухгалтеров сдают ненужные нулевки.
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