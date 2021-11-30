Мошенники обманывают людей под видом инвестиций. Будьте внимательны

С помощью инвестиций можно заработать. А с помощью непродуманных инвестиций — потерять деньги. Кроме того, под видом инвестиций иногда подсовывают откровенное мошенничество.

Не спешите вкладываться в стартап

Об этой схеме недавно рассказывал зампред «Сбера» Станислав Кузнецов«. По его словам, злоумышленники используют ICO (Inital Coin Offering) — первичное размещение цифровой валюты. Якобы стартап придумал свою криптовалюту, и до выхода на биржу предлагает в нее вложиться на супер выгодных условиях. Потенциальным жертвам рассылают ссылки на оплату, и обещания сказочно разбогатеть. А после ее получения перестают выходить на связь.

Впрочем, в ЦБ любую криптовалюту считают финансовой пирамидой. А уж после таких случаев — не без основания.

Предупредите родителей и других пожилых родственников

67-летней пенсионерке позвонили с семи разных номеров и предложили вложить сбережения в некую новую инвестиционную платформу. Она перевела на номер, который ей продиктовали, 850 тысяч рублей.

А в другом случае жительница нашей страны была 44 лет. Она взяла в кредит 840 тысяч рублей и также отдала их «брокерам». Разумеется, тех и след простыл.

Как от этого можно уберечься? Очень просто, объяснить родителям, другим родственникам не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Особенно если номера различаются на пару последних цифр. И не читать электронные письма и сообщения в мессенджерах неизвестно от кого.

Что такое Toncoin?

Криптовалюта, созданная группой неких лиц, называющих себя последователями Павла Дурова (хотя он свою причастность к ним отрицает) и находящаяся на 99% в их руках. Хотя это противоречит постулату о том, что криптовалюта не может быть сосредоточена в руках одной группы.

Цены на эту криптовалюту сильно подскочили на прошлой неделе, и эксперты уверены, что ею в скором времени будут спекулировать.

Как отличить инвестиции от обмана?

Если вам звонят с незнакомого номера и предлагают инвестировать в какую-либо компанию, стоит разговор прервать, залезть в интернет и проверить, что за компания, что за инвестиционный сервис. Если компания или бренд известные, можно начинать с их сайта.

Всегда нужно проверять, кто выступает брокером инвестиционного сервиса, и есть ли у него действующая лицензия ЦБ.

Даже если предложение поступило от известного брокера, стоит поискать побольше информации о предложении. Вплоть до отзывов в интернете.

Источник — канал «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».