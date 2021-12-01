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💣 ФНС озвучила лишнее условие для освобождения зарплат в пострадавшем бизнесе от НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Зарплата каждого сотрудника в пределах 12 792 руб. у пострадавшего бизнеса однократно освобождается от НДФЛ. Эту новую поправку в НК налоговики трактуют по-своему, не в пользу бизнеса.

Сообщение опубликовано на сайте ФНС. В нем говорится, что освобождается от налога зарплата, выплаченная из сумм субсидии за нерабочие дни.

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Однако НК такого условия не содержит. Главное условие — работодатель является получателем субсидии.

То есть важно получить ее, а куда и как ее тратить — решает бизнес.

Размер субсидии и размер зарплаты, освобождаемой от НДФЛ, это разные величины. По крайней мере, именно такой вывод следует из буквального прочтения п. 89 ст. 217 НК.

Там сказано:

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Обратите внимание! Выплаченными работодателями, получившими субсидию. А не выплаченными за счет субсидии.

Трактовка ФНС вызывает недоумение и беспокойство. Не будут ли налоговики на практике применять свое разъяснение и выдвигать дополнительное условие для льготы?

Как говорится, никогда такого не было, и вот опять.

При выдаче субсидий в постановлении Правительства было условие о численности сотрудников по разделу 3 РСВ. Однако на практике ФНС учитывала только тех сотрудников, у которых есть начисление зарплаты за июнь. Хотя в постановлении такого условия нет.
Субсидию ИП мог потратить на свои личные нужды. Запрета на это нет.

Да и далеко не всегда размер субсидии совпадет с ноябрьской зарплатой.

Допустим, субсидию дали на 5 человек, которые числились в РСВ в июне, а зарплата в ноябре начислена на 10 человек.

Или субсидию дали на 20 человек, а в ноябре работают только 10 человек.

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