💣 ФНС озвучила лишнее условие для освобождения зарплат в пострадавшем бизнесе от НДФЛ

Зарплата каждого сотрудника в пределах 12 792 руб. у пострадавшего бизнеса однократно освобождается от НДФЛ. Эту новую поправку в НК налоговики трактуют по-своему, не в пользу бизнеса.
Сообщение опубликовано на сайте ФНС. В нем говорится, что освобождается от налога зарплата, выплаченная из сумм субсидии за нерабочие дни.
Однако НК такого условия не содержит. Главное условие — работодатель является получателем субсидии.То есть важно получить ее, а куда и как ее тратить — решает бизнес.
Размер субсидии и размер зарплаты, освобождаемой от НДФЛ, это разные величины. По крайней мере, именно такой вывод следует из буквального прочтения п. 89 ст. 217 НК.
Там сказано:
Обратите внимание! Выплаченными работодателями, получившими субсидию. А не выплаченными за счет субсидии.Трактовка ФНС вызывает недоумение и беспокойство. Не будут ли налоговики на практике применять свое разъяснение и выдвигать дополнительное условие для льготы?
Как говорится, никогда такого не было, и вот опять.
Да и далеко не всегда размер субсидии совпадет с ноябрьской зарплатой.
Допустим, субсидию дали на 5 человек, которые числились в РСВ в июне, а зарплата в ноябре начислена на 10 человек.
Или субсидию дали на 20 человек, а в ноябре работают только 10 человек.
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