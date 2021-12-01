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Бухгалтеры рассказали, зачем налоговики вызывают директора новой компании

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Компанию зарегистрировали пару месяцев назад, деятельности нет, контрагентов тоже. Вызывают директора в налоговую, видимо, хотят познакомиться. Бухгалтеры и юристы советуют, к чему готовиться.

Спрашивает наш подписчик.

«Есть новая ООО, зарегистрированная 23.09.21 Отчетность нулевая за 9 месяцев сдана. НДС не сдавали в связи с датой регистрации. Директору, он же учредитель в единственном числе, приходит вот такая повестка. Коллеги, в связи с чем могут вызывать в налоговую?».

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Причины для вызова могут быть разные, но готовыми к ним нужно быть всегда. Поможет запись вебинара «Допросы в налоговой: что нужно знать бухгалтеру и руководителю».

В комментариях пишут, что так часто делают — вызывают директора новой компании пообщаться. А вот возможные причины:

  • у компании в качестве адреса указали домашний адрес директора или учредителя;
  • хотят выяснить, реальный директор, или номинал;
  • возможно, есть вопросы к директору не по этой фирме, а по предыдущим (если они были);
  • если директор ИП — могут быть по этому поводу вопросы, так как 314-й кабинет — Отдел камеральных проверок № 4, по вопросам деклараций 3-НДФЛ, вычетов, налогов ИП.

Еще советуют прийти за 15 минут до обеденного перерыва, быстрее закончат.

В большинстве комментариев сошлись во мнении, что просто познакомиться с директором хотят и убедиться, что он реальный, а фирма не однодневка. Иногда еще такая практика встречается, что директора до подачи документов на регистрацию ООО уже хотят видеть в территориальной инспекции. А иначе и отказать могут, мол, адрес недостоверный.

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