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💸 Стало известно, как должнику сохранить минималку от списаний

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Рубрика Право
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Чтобы приставы оставляли прожиточный минимум на счете при списании долгов, надо написать заявление. Но сделать это можно будет только с 1 февраля 2022 года, рассказали в ФСПП.

Человеку надо прийти лично к судебному приставу с написанным заявлением. В нем указываются:

  • ФИО;
  • гражданство;
  • паспорт;
  • место жительства или пребывания;
  • контактный номер телефона;
  • дата и номер исполнительного листа;
  • сумма, которую надо оставить на счете;
  • банковские реквизиты.
Сумма указывается в размере прожиточного минимума трудоспособного населения по всей стране.

Если в регионе увеличенный ПМ, то в заявлении надо указать социально-демографическую группу (трудоспособный или пенсионер). Тогда минималка будет рассчитываться по региональному прожиточному минимуму.

Какие банковские реквизиты заполнять в заявлении, должник решает самостоятельно. Но можно указать только один счет.

Если у человека есть дети или нетрудоспособные родственники, которые находятся на его иждивении, то можно обратиться в суд для увеличения минимальной суммы.

Новшество по сохранению прожиточного минимума для должников приняли еще в июле. Но вступает в силу оно с 1 февраля 2022 года. Исключение — должники по алиментам и по возмещению ущерба от преступления.

​​​Что нужно знать про закон о сохранении минимального дохода должников — читайте тут.

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