💸 Стало известно, как должнику сохранить минималку от списаний

Чтобы приставы оставляли прожиточный минимум на счете при списании долгов, надо написать заявление. Но сделать это можно будет только с 1 февраля 2022 года, рассказали в ФСПП.
Человеку надо прийти лично к судебному приставу с написанным заявлением. В нем указываются:
- ФИО;
- гражданство;
- паспорт;
- место жительства или пребывания;
- контактный номер телефона;
- дата и номер исполнительного листа;
- сумма, которую надо оставить на счете;
- банковские реквизиты.
Сумма указывается в размере прожиточного минимума трудоспособного населения по всей стране.Если в регионе увеличенный ПМ, то в заявлении надо указать социально-демографическую группу (трудоспособный или пенсионер). Тогда минималка будет рассчитываться по региональному прожиточному минимуму.
Какие банковские реквизиты заполнять в заявлении, должник решает самостоятельно. Но можно указать только один счет.
Если у человека есть дети или нетрудоспособные родственники, которые находятся на его иждивении, то можно обратиться в суд для увеличения минимальной суммы.Новшество по сохранению прожиточного минимума для должников приняли еще в июле. Но вступает в силу оно с 1 февраля 2022 года. Исключение — должники по алиментам и по возмещению ущерба от преступления.
Что нужно знать про закон о сохранении минимального дохода должников — читайте тут.
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