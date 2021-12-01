💸 Стало известно, как должнику сохранить минималку от списаний

Чтобы приставы оставляли прожиточный минимум на счете при списании долгов, надо написать заявление. Но сделать это можно будет только с 1 февраля 2022 года, рассказали в ФСПП.

Человеку надо прийти лично к судебному приставу с написанным заявлением. В нем указываются:

ФИО;

гражданство;

паспорт;

место жительства или пребывания;

контактный номер телефона;

дата и номер исполнительного листа;

сумма, которую надо оставить на счете;

банковские реквизиты.

Сумма указывается в размере прожиточного минимума трудоспособного населения по всей стране.

Если в регионе, то в заявлении надо указать социально-демографическую группу (трудоспособный или пенсионер). Тогда минималка будет рассчитываться по региональному прожиточному минимуму.

Какие банковские реквизиты заполнять в заявлении, должник решает самостоятельно. Но можно указать только один счет.

Если у человека есть дети или нетрудоспособные родственники, которые находятся на его иждивении, то можно обратиться в суд для увеличения минимальной суммы.

Новшество по сохранению прожиточного минимума для должников приняли еще в июле. Но вступает в силу оно с 1 февраля 2022 года. Исключение — должники по алиментам и по возмещению ущерба от преступления.

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