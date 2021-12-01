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ГИТ может требовать документы даже по работникам из филиалов

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Рубрика Проверки трудовой инспекции
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Трудинспеция может запрашивать любые документы по компании и ее подразделениям. Даже если они находятся в другом регионе, сказали в Роструде.

В ст. 357 ТК указано, что сотрудники ГИТ могут запрашивать у работодателя все необходимые для проверки документы, в том числе и у представителей компании.

Главное, чтобы филиал был часть организации.

К трудовой проверке лучше всего подготовиться, чтобы инспекторы не застали вас в врасплох. О плановой проверке предупреждают не менее чем за три рабочих дня. А о внеплановой — не менее чем за 24 часа.

Какие бывают проверки и что на них проверяют — читайте тут.

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