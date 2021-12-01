Самозанятый зарегистрировал ИП. Налоговики рассказали, что будет с НПД

После регистрации ИП налог на профессиональный доход можно уплачивать дальше. Если при регистрации ИП подали заявление на УСН, то его можно аннулировать и дальше применять НПД.

Налоговики рассказали, как регистрация ИП повлияет на НПД в письме от 25.11.2021 № СД-4-3/16437@.

Если человек был зарегистрирован как самозанятый, а потом решил оформить ИП, то право на применение налога на профессиональный доход не пропадает.

Но как быть, если при регистрации было подано заявление о переходе на УСН?

Налоговики ответили, что применять УСН в этом случае надо с момента регистрации ИП.

Но если человек успеет в течение 30 дней после регистрации отказаться от применения упрощенки, то он сможет и дальше применять НПД.

Одновременно применять УСН и НПД нельзя. Но налоговики ошиблись и не сняли ИП с налога на профессиональный доход. Читайте подробнее — тут.