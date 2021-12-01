Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Самозанятый зарегистрировал ИП. Налоговики рассказали, что будет с НПД

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Самозанятые
Версия для печати

После регистрации ИП налог на профессиональный доход можно уплачивать дальше. Если при регистрации ИП подали заявление на УСН, то его можно аннулировать и дальше применять НПД.

Налоговики рассказали, как регистрация ИП повлияет на НПД в письме от 25.11.2021 № СД-4-3/16437@.

Если человек был зарегистрирован как самозанятый, а потом решил оформить ИП, то право на применение налога на профессиональный доход не пропадает.

Но как быть, если при регистрации было подано заявление о переходе на УСН?

Налоговики ответили, что применять УСН в этом случае надо с момента регистрации ИП.

Но если человек успеет в течение 30 дней после регистрации отказаться от применения упрощенки, то он сможет и дальше применять НПД.

Одновременно применять УСН и НПД нельзя. Но налоговики ошиблись и не сняли ИП с налога на профессиональный доход. Читайте подробнее — тут.

ВАЖНО!

«Клерк» набирает на обучение на онлайн-курсах повышения квалификации:

  • Управленческий учет

  • Страховые взносы

  • Исправление ошибок в учете

  • Защита при налоговых проверках

  • ФСБУ 5/2019

  • Договоры для бухгалтера

Выдаем удостоверение о повышении квалификации (заносится в госсреестр). Программы соответствуют профстандарту «Бухгалтер».

Подробнее

 

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить