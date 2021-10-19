Совмещать НПД с другими режимами запрещено. Но случилась ситуация, что самозанятого зарегистрировали как ИП на УСН и с режима НПД не сняли. Так и сидит с двумя несовместимыми режимами.

Спросил наш подписчик.

«Я самозанятая с ноября 2019 года, в августе 2020 года открыла ИП через сервис Тинькофф Банка, открылось с УСН. Я была не в курсе, что это две несовместимые системы, как-то автоматически через Тинькофф создалось уведомление о переходе на УСН. Но в приложении „Мой налог“ ничего не поменялось.

Так как я не знала такой информации, то как физлицо каждый месяц делала чеки. А у ИП в 20-м году были операции, сдана декларация, взносы в ПФР. В 21-м году уже никаких операций не было.

И в этом месяце я начала разбираться — в кабинете на Налог.ру у меня указано две системы УСН, НПД. Декларация принята, но взносы в ПФР за 20-й год висят неучтенными, как переплата, как будто там я числюсь с НПД.

Я брала консультацию у бухгалтера по этой ситуации, она говорит, что меня должны были автоматически снять с НПД, раз было уведомление, что я в приложении „Мой налог“ не могла бы создавать чеки. И сейчас вариант такой, что только идти в налоговую и выяснять, на какой системе я числюсь. В идеале хотелось бы остаться на НПД (самозанятой или ИП)».

В комментариях пишут:

«Вам налоговая должна была отклонить заявление на УСН. У меня такая же ситуация была, пришло письмо, что отказывают в УСН как раз по причине того, что я самозанятая уже».

Однако есть мнение, что все должно было быть наоборот — налоговая обязана прекратить статус самозанятого и оставить ИП на УСН:

«Налоговая не имела права отказывать в применении УСН. Она должна была снять с учета плательщика НПД».

Как бы то ни было, у автора поста теперь оба статуса, хотя этого не может быть по закону. Советуют идти в налоговую и разбираться.