⚖️ Приставы взялись за родителей, которые забыли выделить доли в жилье детям

Если родители купили квартиру за счет маткапитала, они обязаны выделить в ней доли своим детям. Иначе придет прокуратура и обяжет это сделать через суд. А приставы еще и исполнительский сбор взыщут.

Пример судебного решения — во вложении.

В частности, о таких делах рассказали в ФССП по Брянской области, пишет «РГ», хотя подобные дела были, пожалуй, во всех регионах.

К приставам дело попадает, если родители не спешат выделять детям долю после судебного решения, которое вступило в законную силу. В 2020 году таких дел было много, к примеру, судебный акт во вложении — тоже от прошлого года.

Оформить долю на детей нужно либо при покупке квартиры, либо после нее. К примеру, если квартиру купили в ипотеку, для того, чтобы выделить долю детям, придется записать их в созаемщики.

Но тут можно квартиру записать на одного из родителей (либо в совместную собственность, если супруги — созаемщики). После этого у нотариуса нужно оформить нотариальное обязательство по выделению долей, и исполнить его:

если квартира была куплена за наличные деньги, доли на детей нужно записать в течение 6 месяцев после совершения сделки;

если в ипотеку — в течение 6 месяцев после погашения кредита.

Люди после погашения ипотеки порой просто забывают выделить долю детям. Но если этот факт выявит при проверке прокуратура, она заявит в суд, чтобы обязать таких родителей это сделать.