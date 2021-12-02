Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚖️ Приставы взялись за родителей, которые забыли выделить доли в жилье детям

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Исполнительное производство
Версия для печати
Скачать

Если родители купили квартиру за счет маткапитала, они обязаны выделить в ней доли своим детям. Иначе придет прокуратура и обяжет это сделать через суд. А приставы еще и исполнительский сбор взыщут.

Пример судебного решения — во вложении.

В частности, о таких делах рассказали в ФССП по Брянской области, пишет «РГ», хотя подобные дела были, пожалуй, во всех регионах.

К приставам дело попадает, если родители не спешат выделять детям долю после судебного решения, которое вступило в законную силу. В 2020 году таких дел было много, к примеру, судебный акт во вложении — тоже от прошлого года.

Оформить долю на детей нужно либо при покупке квартиры, либо после нее. К примеру, если квартиру купили в ипотеку, для того, чтобы выделить долю детям, придется записать их в созаемщики.

Но тут можно квартиру записать на одного из родителей (либо в совместную собственность, если супруги — созаемщики). После этого у нотариуса нужно оформить нотариальное обязательство по выделению долей, и исполнить его:

  • если квартира была куплена за наличные деньги, доли на детей нужно записать в течение 6 месяцев после совершения сделки;
  • если в ипотеку — в течение 6 месяцев после погашения кредита.

Люди после погашения ипотеки порой просто забывают выделить долю детям. Но если этот факт выявит при проверке прокуратура, она заявит в суд, чтобы обязать таких родителей это сделать.

ВАЖНО!

«Клерк» набирает на обучение на онлайн-курсах повышения квалификации:

Выдаем удостоверение о повышении квалификации (заносится в госсреестр). Программы соответствуют профстандарту «Бухгалтер».

Подробнее

Подборка полезных мероприятий

Разместить