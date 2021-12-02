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Средняя зарплата по стране выросла больше 54 тыс. рублей. А вы получаете такую же?

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Рубрика Зарплата
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По расчетам Росстата средняя зарплата за сентябрь 2021 года составляет 54 687 рублей. То есть за год она выросла на 9,6%.

Как любят налоговики напоминать бухгалтерам, зарплаты сотрудников должны быть не менее средней по отрасли.

И кто же получает такую зарплату?

А в ноябре 2021 года налоговики спрашивали, почему у сотрудников торговли стройматериалами зарплата менее 126 тыс. рублей.

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