Средняя зарплата по стране выросла больше 54 тыс. рублей. А вы получаете такую же?

По расчетам Росстата средняя зарплата за сентябрь 2021 года составляет 54 687 рублей. То есть за год она выросла на 9,6%.
Как любят налоговики напоминать бухгалтерам, зарплаты сотрудников должны быть не менее средней по отрасли.
И кто же получает такую зарплату?
А в ноябре 2021 года налоговики спрашивали, почему у сотрудников торговли стройматериалами зарплата менее 126 тыс. рублей.
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