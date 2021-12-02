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Бухгалтеры успокоили: налоговики не придерутся к вашим артикулам, если их нет у поставщика

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Рубрика УСН
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Налоговики до того запугали бухгалтеров, что те стараются проверить все подряд. Например, если поставщики свою продукцию везут без артикулов, а компания их сама присваивает, это может быть проблемой при проверке? Коллеги успокоили: проблем не будет.

Спрашивает наш подписчик.

«Торговая компания, УСН доходы минус расходы, продает мебель. Несколько поставщиков-ИП не парятся с артикулами в документах, а просто пишут в выставленном счете на оплату „стулья 3 шт., столы 5 шт.“. А мы их уже продаем под нашими артикулами.

Вопрос: могут ли быть при проверке налоговой проблемы из-за того, что четких приходных документов на каждый артикул нет? Или налоговая так глубоко не копается?

Переубедить ИП-шников делать нормальные счета очень трудно».

Если налоговики приходят, то часто с полицией. Рекомендуем посмотреть запись вебинара «Как защититься во время совместных проверок полиции и налоговиков».

В комментариях высказали мнение, что ничего не будет. Максимум, что стоит сделать — прописать в учетной политике правила по присвоению артикулов. И в договоре поставки это указать.

Того же мнения, что налоговики так не копают, придерживается и Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству:

«Пока ФНС не внедрила ПО для контроля за налогом на прибыль (или УСН), можно спать спокойно. Упрощенцев, в принципе, камералят весьма условно. Только в ходе выездной проверки могут возникнуть проблемы. Но вероятность этого для ООО на УСН 15 % стремится к крайне малым величинам».

Налоговый юрист Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры», считает, что «гипотетически налоговики, конечно, могут придраться, но сейчас они так глубоко не копают».

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