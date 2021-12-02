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Бывшему директору не придется платить 850 млн из своего кармана по налоговым долгам компании

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Рубрика Банкротство
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Верховный суд указал, что пока компания может сама платить, с директора этот долг нельзя взыскивать. По крайней мере, посчитать, сколько покроет конкурсная масса, и взыскивать остаток, а не всю сумму долга.

Налоговики в 2014 году проверили компанию, и доначислила налог на прибыль и НДС, в сумме на 690 млн рублей. Плюс 160,6 млн руб. пени. Компания таких доначислений не потянула, и в 2017 году обанкротилась. Гендиректора в 2019-м посадили на два года за неуплату налогов. Налоговики решили взыскать деньги с него.

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Центральный районный суд г. Сочи полностью удовлетворил требования инспекторов, и обязал экс-директора выплатить в бюджет 850 миллионов (решение во вложении). Апелляция и кассация решение поддержали.

По мнению судей, налоговики взыскивают не недоимку по налогам, а ущерб от преступления гендира. А значит, платить должен он, а не компания (в которой сейчас конкурсное производство, дело №А40-19963/2017).

Верховный суд разъяснила, что пока компанию банкротят, и какую-то часть долга, в том числе по налогам, можно погасить из конкурсной массы, взыскивать этот долг с гендиректора точно нельзя. По крайней мере, в полном размере (дело № 18-КГ21-71-К4). И заодно напомнил про постановление КС № 39-П/2017, которое поясняет, когда гендиректор компании должен платить за нее налоги. Только если она сама этого не может сделать.

Дело отправили в районный суд, который должен установить, какую часть недоимки компания-банкрот сможет вернуть, и уже за вычетом этой части взыскивать с экс-директора остаток.

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