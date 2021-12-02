💵 Начинающих ИП не будут лишать пособий из-за грантов. До конца года проблему решат

Гранты для ИП исключат из доходов, которые учитывают при назначении детских пособий. Минтруд согласился с предложением Бориса Титова.

Уполномоченный ранее обращал внимание на эту проблему, когда матери-одиночки открывают ИП, получают гранты в рамках поддержки занятости на открытие своего дела, а потом им отказывают в пособии на детей от 3 до 7 лет, поскольку среднедушевой доход для этого пособия высокий.

Для решения проблемы омбудсмен предлагал изменить порядок назначения денежных выплат, утверждённый постановлением Правительства от 31.03.2020 № 384.

«Финансовая помощь в виде гранта на организацию собственного дела в рамках программы содействия занятости имеет целевой характер и направлена на реализацию конкретных мероприятий по организации трудовой деятельности. Кроме того, согласно положениям действующего законодательства, целевое расходование средств контролируется грантодателем» - согласился Минтруд с этой позицией.

Минтруд сообщил, что постановление Правительства от 31.03.2020 №384 до конца года изменят, и суммы грантов, субсидий и других поступлений, которые имеют целевой характер расходования, для целей пособия от 3 до 7 лет учитываться не будут.