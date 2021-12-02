Титов просит власти ввести налоговые льготы для арендодателей фитнес-клубов

В 2022 году фитнес-клубы продолжат «тонуть» из-за непосильных условий аренды, считает Борис Титов. И предлагает налоговые льготы для арендодателей, чтобы они могли давать отсрочку по аренде.

«Если в 2020 году 40% игроков рынка жаловались, что им не удается получить более щадящие условия — скидки, каникулы по аренде, то сейчас их уже около 60%. А затраты на аренду, между тем, составляют до 30% их расходов» — сказал бизнес-омбудсмен.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии опросила 250 участников отрасли — как крупных сетевых, так и небольших клубов. 85% из них сейчас ведут активные переговоры с владельцами помещений, однако каких-то успехов в диалоге добились лишь 39,6%.

18,8% получили скидку на период локдауна;

10,4% — арендные каникулы на этот период;

О льготах на все время действия режима QR-кодов удалось договориться немногим: скидку смогли получить 8,3% клубов, а арендные каникулы — лишь 2,1%.

По словам Титова, региональные власти могли бы стимулировать частных арендодателей к смягчению условий, предоставляя им взамен временные льготы по уплате имущественного налога — как это было сделано в 2020 году в Москве и Башкортостане.

«Негативный эффект от QR-кодов тоже никуда не делся. Поэтому для фитнеса очень актуальна тема временного моратория на возвраты средств за абонементы, которую мы предлагали правительству. Сейчас, по данным отрасли, выручка составляет около 40-50% по сравнению с тем же периодом 2019 года, но возвраты абонементов продолжаются» — сказал Борис Титов.

По его мнению, налоговый вычет «на спорт» привлек в фитнес-клубы новых клиентов. Но этого недостаточно.