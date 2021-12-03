Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Если знакомый или дальний родственник подарил вам квартиру, придется платить НДФЛ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Но если договор дарения расторгнуть, налога не будет.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/91781 от 15.11.2021.

Доход в виде подаренной недвижимости не облагается НДФЛ, если даритель — член семьи или близкий родственник.

Кто относится к этой категории — смотрите в нашей таблице.

Члены семьи

Близкие родственники

  • супруги
  • родители;
  • дети, в т.ч. усыновленные
  • родители;
  • дети;
  • дедушка;
  • бабушка;
  • внуки;
  • братья и сестры (в т.ч. неполнородные)

Если даритель не входит в эти категории, одаряемому придется сдать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог.

Однако если потом было заключено соглашение о расторжении договора дарения, налог не будет. Но надо, чтобы это соглашение было зарегистрировано в Росреестре.

ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Подборка полезных мероприятий

Разместить