Если знакомый или дальний родственник подарил вам квартиру, придется платить НДФЛ

Но если договор дарения расторгнуть, налога не будет.
Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/91781 от 15.11.2021.
Доход в виде подаренной недвижимости не облагается НДФЛ, если даритель — член семьи или близкий родственник.
Кто относится к этой категории — смотрите в нашей таблице.
Члены семьи
Близкие родственники
Если даритель не входит в эти категории, одаряемому придется сдать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог.
Однако если потом было заключено соглашение о расторжении договора дарения, налог не будет. Но надо, чтобы это соглашение было зарегистрировано в Росреестре.
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