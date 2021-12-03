Налоговики по 6-НДФЛ находят компании, которые задерживают зарплаты и сдают их трудинспекции

Налоговики каждый квартал анализируют базы страховых взносов по РСВ и сумм выплаченных доходов по 6-НДФЛ. Дальше находят компании, у которых низкая зарплата, и отправляют данные про них Госинспекции труда.

В ГИТ отдают все данные: о работодателях, выплачивающих зарплату ниже МРОТ;

о работодателях, имеющих «признаки несвоевременной выплаты зарплаты».

Об этом налоговики одного из региональных УФНС сами рассказали на своем сайте.

Как инспекторы находят несвоевремменные выплаты, не говорится.

Сложность в следующем. Раньше в форме 6-НДФЛ были строки с датой начисления дохода, датой удержания налога и датой его перечисления. Поэтому отследить позднюю выплату зарплаты было нетрудно. Сейчас в 6-НДФЛ есть только дата перечисления налога. По какому виду дохода должен быть уплачен НДФЛ и когда этот доход начислен, из расчета не видно.

Налоговики еще сообщают, что люди стали чаще им жаловаться на серые зарплаты. В таких случаях проводятся проверки работодателей.