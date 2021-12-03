Налоговики по 6-НДФЛ находят компании, которые задерживают зарплаты и сдают их трудинспекции

Налоговики каждый квартал анализируют базы страховых взносов по РСВ и сумм выплаченных доходов по 6-НДФЛ. Дальше находят компании, у которых низкая зарплата, и отправляют данные про них Госинспекции труда.
В ГИТ отдают все данные:
- о работодателях, выплачивающих зарплату ниже МРОТ;
- о работодателях, имеющих «признаки несвоевременной выплаты зарплаты».
Об этом налоговики одного из региональных УФНС сами рассказали на своем сайте.
Как инспекторы находят несвоевремменные выплаты, не говорится.
Сейчас в 6-НДФЛ есть только дата перечисления налога. По какому виду дохода должен быть уплачен НДФЛ и когда этот доход начислен, из расчета не видно.
Налоговики еще сообщают, что люди стали чаще им жаловаться на серые зарплаты. В таких случаях проводятся проверки работодателей.
ВНИМАНИЕ!
15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее