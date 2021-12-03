В Москве определена «дорожная карта» по профилактике правонарушений в ресторанной сфере на 2022 год

В рамках проекта-победителя Конкурса Грантов Мэра Москвы «Общепит Москвы под контролем институтов гражданского общества» состоялся отраслевой круглый стол, посвящённый вопросам выявления и профилактики правонарушений в сфере общественного питания с учётом актуальных законодательных норм.

Мероприятие, организованное Республиканским обществом защиты прав потребителей при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы, собрало более шестидесяти собственников и руководителей предприятий общественного питания города Москвы, должностных лиц и сотрудников органов государственной власти, а также представителей столичных общественных организаций.

Повестка охватила вопросы, связанные с алгоритмами проведения проверок предприятий общественного питания Государственной противопожарной службой МЧС России, органами Роспотребнадзора, органами Федеральной налоговой службы и Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулированием), органами внутренних дел РФ и прокуратуры, а также с особенностями проведения на таких объектах оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников ФСБ, СКР и подразделений собственной безопасности МВД России.

Участник Проекта, юрист и общественный деятель Александр Хаминский довёл до присутствующих результаты мониторинга предприятий общественного питания, ежегодно проводящегося с 2016 года, и отметил ряд положительных моментов, связанных с влиянием на отрасль актуальных ограничений. Так, на фоне мер, введённых Правительством Москвы в целях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, снизилось число правонарушений, связанных с оборотом алкогольной продукции: её незаконная реализация, доля контрафакта и фальсификата, неотражение движения продукции в системе ЕГАИС и количество фактов продажи спиртного несовершеннолетним. Кроме того, положительным аспектом Хаминский назвал также снижение в общей статистике количества правонарушений, связанных с оборотом наличных денежных средств в ресторанах, кафе, барах и клубах. Данные тенденции отметили и представители контрольно-надзорных органов, принявшие участие в круглом столе.

С другой стороны, правозащитник подчеркнул, что правонарушений в сферах пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения меньше не стало, однако их выявление и документирование значительно упростилось, как и взаимодействие с органами государственной власти в случае предоставления общественниками подтверждающих факты правонарушений скриншотов, фото- и видео-материалов. Коллеги Хаминского из профильных НКО, занимающихся защитой прав потребителей, также подтвердили наличие положительной динамики в данном направлении.

По итогам круглого стола «Выявление и профилактика правонарушений в сфере общественного питания с учётом актуальных законодательных норм» была определена «дорожная карта» по профилактике типичных для отрасли правонарушений. Участники мероприятия выразили своё согласие с целесообразностью принятия в качестве правового и коммуникационного ориентира для трёхстороннего взаимодействия между представителями бизнеса, общественными объединениями и органами государственной власти в 2022 году следующей тактики:

1. В целях гармонизации контрольно-надзорной деятельности в сфере общественного питания поощряется прямое взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной власти; при этом последние устраняют свои избыточные требования при условии неукоснительного соблюдения хозяйствующими субъектами законодательства в сферах, напрямую связанных с риском причинения вреда жизни и здоровью граждан: в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, оборота алкогольной продукции и общественного порядка;

2. В целях профилактирования широкого спектра правонарушений представители бизнес-сообщества обеспечивают оперативное реагирование на мероприятия в рамках правового просвещения и правового информирования, профилактические беседы, а также на объявления официальных предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений или внесения представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений; органы государственной власти проводят подобные профилактические мероприятия совместно с институтами гражданского общества, а последние действуют строго в рамках актуального законодательства и риск-ориентированного подхода, не злоупотребляя своими правами;

3. Общественные объединения вносят в органы государственной власти конструктивные и юридически обоснованные предложения по реализации мер, направленных на искоренение коррупционного поведения и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.