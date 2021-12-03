Бывший главбух домоуправления сядет на три года

С 28 января по 9 октября она похитила, в общей сложности, 5 миллионов 764 тысячи 537 рубля казенных денег.

41-летняя жительница Саранска пришла работать в ООО «Домоуправление № 19» в 2011 году, на должность главного бухгалтера. На противоправную деятельность решилась в начале 2019 года.

Схема, уже ставшая классикой: она составляла фиктивные приходные и расходные кассовые ордера.

Например, по договору подряда на ремонт межпанельных швов главный бухгалтер должна была перечислить работникам 1,6 млн рублей, а перевела — 200 тысяч рублей. С ремонтом крыш — похожая ситуация. По договору рабочим полагалось 620 тысяч рублей, а она перевела 50 тысяч. Разницу, как водится, в карман.

Всего она похитила более 5,7 млн рублей.

Вину в суде она не признала, показания против себя давать отказалась со ссылкой на ст. 51 Конституции. Все, что похитила — не вернула. Суд дал ей три года в колонии общего режима.