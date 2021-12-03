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💸 Росстат отчитался о росте зарплат. У бухгалтеров мнение другое

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Рубрика Общество. Люди. События
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Реальные зарплаты в сентябре 2021 года выросли на 2% по сравнению с сентябрем прошлого года. А средняя зарплата в сентябре составила 54,687 тыс. руб.

Такие данные приводит Росстат.

Ведомство приводит еще ряд малопонятных цифр. Например, что в годовом выражении с января по сентябрь этого года зарплаты выросли на 3%, и что средняя зарплата выросла на 9,8%. Все эти цифры, видимо, призваны показать, как хорошо в нашей стране с зарплатами.

Вот как разделились мнения о зарплатах по результатам опроса на «Клерке»:

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Недавно на «Клерке» писали, бухгалтеры жалуются, что в вакансиях зарплаты, наоборот, упали, причем до уровня, который был 5 лет назад. В некоторых случаях водители и курьеры получают больше. Может, Росстат по ним считал?

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