В бухгалтерских вакансиях предлагают очень много обязанностей, но зарплаты при этом маленькие. Курьерам и водителям порой платят больше.

Рассказал наш подписчик.

«Периодически просматриваю сайт ХХ.ru по вакансии главного бухгалтера. Мне только одной кажется, что ЗП по Москве главбухов упали по сравнению, например, с концом лета и началом осени? При этом предъявляемых требований к кандидату вагон с маленькой тележкой, и жнец и швец и на дуде игрец, короче, все в одном флаконе.

Снова пандемия виновата или что?».

Вечно недовольный директор или клиент — это уже норма для юухгалтеров. Но с этим надо бороться. Поможет запись вебинара « Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать? ».

В комментариях пишут, что примерно на пять лет назад зарплата откатилась. И количество вакансий стало меньше, и денег предлагают меньше, а функционал растет. А еще пишут, что это везде так:

«По всем профессиям и сферам бизнеса. За 3 копейки — обязанности Бэтмана».

А в регионах еще хуже. В 99% вакансий вот такое:

«Другой конец страны, в единственном числе за 35-40 тыс. руб. со всеми участками типа ВЭД, импорт, экспорт, иностранные граждане, валюта и т.п. Завхоз в поликлинике больше получает без всякой субсидиарки! И основные требования — стрессоустойчивость, умение работать с большими массивами информации в режиме многозадачности. причем такие работодатели активно звонят на телефон, как правило вечерами и в выходные».

Про консалтинг, кстати, не лучше отзываются. За «полное ведение бухгалтерского, налогового учета ООО, ИП (все системы налогообложения); ВЭД, опыт работы в розничной торговле, общепите, аренде, строительстве» в Липецке, к примеру, предлагают всего 32 тысячи.

А кому-то прилетают предложения работать курьером или водителем. И зарплаты там порой выше, чем у бухгалтера.

Коллеги, а вы как думаете? Действительно все плохо?