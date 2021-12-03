ФСС будет по-новому проверять работодателей

ФСС будет проводить камеральные и выездные проверки работодателей, чтобы выяснить, нет ли каких ошибок в сведениях для пособий.

Выездные проверки по 255-ФЗ проводятся не чаще, чем раз в 3 года.

Но проверить могут и по жалобе сотрудника на то, что по его пособию работодатель передает сведения в ФСС. Кроме того, повод для проверки — если данные работодателя о зарплате сотрудников не сошлись с данными, которые ФСС запрашивает в ПФР.

О том, какие сведения и у кого может запрашивать ФСС, — читайте здесь.

На федеральном портале опубликован проект приказа ФСС с формами документов, которые касаются проверок.

Утвердят:

решение о проведении проверки;

решение о приостановки проверки;

решение о возобновлении проверки;

решение о продлении сроков представления документов;

справка о проведенной проверке;

акт камеральной проверки;

акт выездной проверки;

решение о возмещении излишне понесенных расходов на выплату пособий;

требование о возмещении излишне понесенных расходов на выплату пособий;

решение об отмене решения ФСС;

решение о привлечении к ответственности;

решение об отказе к привлечению к ответственности;

решение об отказе в назначении и выплате страхового обеспечения (возмещении расходов страхователя).

Кроме того, аналогичные документы утвердят и для проверок по выплатам в рамках соцстрахования от производственного травматизма.

На портале размещен еще один проект ФСС по этому поводу.