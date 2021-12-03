ФСС будет по-новому проверять работодателей

ФСС будет проводить камеральные и выездные проверки работодателей, чтобы выяснить, нет ли каких ошибок в сведениях для пособий.
Выездные проверки по 255-ФЗ проводятся не чаще, чем раз в 3 года.
Но проверить могут и по жалобе сотрудника на то, что по его пособию работодатель передает сведения в ФСС. Кроме того, повод для проверки — если данные работодателя о зарплате сотрудников не сошлись с данными, которые ФСС запрашивает в ПФР.
О том, какие сведения и у кого может запрашивать ФСС, — читайте здесь.
На федеральном портале опубликован проект приказа ФСС с формами документов, которые касаются проверок.
Утвердят:
- решение о проведении проверки;
- решение о приостановки проверки;
- решение о возобновлении проверки;
- решение о продлении сроков представления документов;
- справка о проведенной проверке;
- акт камеральной проверки;
- акт выездной проверки;
- решение о возмещении излишне понесенных расходов на выплату пособий;
- требование о возмещении излишне понесенных расходов на выплату пособий;
- решение об отмене решения ФСС;
- решение о привлечении к ответственности;
- решение об отказе к привлечению к ответственности;
- решение об отказе в назначении и выплате страхового обеспечения (возмещении расходов страхователя).
Кроме того, аналогичные документы утвердят и для проверок по выплатам в рамках соцстрахования от производственного травматизма.
На портале размещен еще один проект ФСС по этому поводу.
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