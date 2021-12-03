Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сколько в среднем зарабатывает бухгалтер в Подмосковье?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Карьера бухгалтера
Версия для печати

Бухгалтеры называют цифру от 40 до 65 тысяч рублей. В среднем, зарплата в районе 50 тысяч.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите пожалуйста, какая средняя зарплата рядового бухгалтера по Московской области. Реальная. Можно примеры.

На один участок возможна одна ЗП, на несколько участков — другая».

В комментариях советуют сайт по поиску работы открыть и там смотреть среднюю ЗП. Еще пишут, что для области для рядового норма 40-45 тыс. руб. Но по городам, к примеру, Химки и Коломна будет сильно различаться.

А чтобы зарабатывать больше, бухгалтеру нужен управленческий учет. Смотрите авторский курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП».

Еще прозвучало мнение, что в МО бухгалтеры получают в районе 50 тыс. руб. А в Москве — в районе 100 тыс. руб.

Кому-то повезло:

«Я была главбухом в области на 80, у рядового бухгалтера была 60, но она ведёт 600 арендаторов, ещё и периодически задачи от руководства ей прилетают. Но это хороший вариант для области и сама компания головная в Москве».

Вот еще неплохой вариант:

«Работала в Люберцах: ЗП рядовых от 40 до 65 тыс. За 40 — уровень оператора, за 65 — достаточно неплохая квалификация по нескольким участкам. Нагрузка высокая. Но все держатся, потому что стабильно, работают рядом с домом. Рабочий день нормированный за небольшим исключением».

Коллеги, а у вас был опыт работы в МО? Как там с доходом?

ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Подборка полезных мероприятий

Разместить