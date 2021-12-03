Сколько в среднем зарабатывает бухгалтер в Подмосковье?

Бухгалтеры называют цифру от 40 до 65 тысяч рублей. В среднем, зарплата в районе 50 тысяч.
Спрашивает наш подписчик.
«Подскажите пожалуйста, какая средняя зарплата рядового бухгалтера по Московской области. Реальная. Можно примеры.
На один участок возможна одна ЗП, на несколько участков — другая».
В комментариях советуют сайт по поиску работы открыть и там смотреть среднюю ЗП. Еще пишут, что для области для рядового норма 40-45 тыс. руб. Но по городам, к примеру, Химки и Коломна будет сильно различаться.
Еще прозвучало мнение, что в МО бухгалтеры получают в районе 50 тыс. руб. А в Москве — в районе 100 тыс. руб.
Кому-то повезло:
«Я была главбухом в области на 80, у рядового бухгалтера была 60, но она ведёт 600 арендаторов, ещё и периодически задачи от руководства ей прилетают. Но это хороший вариант для области и сама компания головная в Москве».
Вот еще неплохой вариант:
«Работала в Люберцах: ЗП рядовых от 40 до 65 тыс. За 40 — уровень оператора, за 65 — достаточно неплохая квалификация по нескольким участкам. Нагрузка высокая. Но все держатся, потому что стабильно, работают рядом с домом. Рабочий день нормированный за небольшим исключением».
Коллеги, а у вас был опыт работы в МО? Как там с доходом?
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