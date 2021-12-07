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Налог с продажи нежилой недвижимости зависит от того, как ее использовали

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Рубрика НДФЛ
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Не надо платить НДФЛ при продаже недвижимости, находящейся в собственности человека более 5 лет. Однако это правило не работает, если такая недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности.

Минфин в письме № 03-04-05/92695 от 17.11.2021 рассмотрел ситуацию по продаже человеком нежилого помещения, которое раньше на безвозмездной основе использовалось третьими лицами. Недвижимость была в собственности продавца более 5 лет. Надо ли платить НДФЛ?

Чтобы точно ответить на этот вопрос, надо проанализировать использование этого имущества третьими лицами, заявил Минфин.

То есть имеет значение, что делали с этим помещением люди, которые временно безвозмездно получили его.

Что касается НДС, то обычные физлица его не платят. Но только если доход получен в рамках непредпринимательской деятельности.

Если же есть все признаки предпринимательской деятельности, то человек обязан зарегистрироваться в качестве ИП.

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