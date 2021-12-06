📚 Бухгалтерам очень нужен управленческий учет. Расскажем на бесплатном вебинаре

Бухгалтеры жалуются, что у них зарплаты падают, а обязанности только растут. И все равно директор недоволен, что деньги только тратятся, а бухгалтер «только на кнопки нажимает». Как ему помочь зарабатывать для компании?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как бухгалтеру взглянуть на учёт по-новому: управленческий учет поможет вырасти в глазах директора». Он пройдет 10 декабря, начало в 16:30 по Москве.

На вебинаре расскажем подробно:

как управленческий учет меняет финансовое состояние компании;

зачем управленческий учет бухгалтеру;

зачем он директору;

насколько УУ изменит вашу профессию.

Спикер — Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

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