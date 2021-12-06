На незаконные требования налоговиков не нужно ничего присылать. Но ответить нужно

Инспекторы обычно стараются в требовании запросить как можно больше. Даже если требование из-за этого будет, по сути, незаконным. Но ничего давать по ним не нужно, предупреждают юристы.

Поделился налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«На что рассчитывает налоговая, отправляя такие вот требования? Отказ конечно».

Требование без указания конкретной сделки, хотя п. 2 ст. 93.1 НК говорит именно об этом. Абзац 2 п. 5 той же статьи говорит о том, что требование нужно исполнить в течение10 дней. Либо ответить, что информации, которую налоговики хотят у вас нет. Если требование, по вашему мнению, незаконно, ответьте с просьбой уточнить, чего они хотели.

В комментариях высказали мнение, что налоговики часто действуют по принципу «проси больше», а суды посчитают простым формализмом такое нарушение в требовании — права же не нарушены.

На что автор поста ответил так: зачем тогда налоговикам заморачиваться над формой требования? Просто писать бумагу, «дайте нам все, что у вас есть». Раз права не нарушены.