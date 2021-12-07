Налоговые долги теперь взыскивают специальные центры компетенции

Эти центры компетенции есть уже в 27 регионах, из них 10 появилось в этом году. По мнению ФНС, они должны увеличить эффективность взыскания налоговых долгов.

Эффективность таких центров оценивают в 70,3%, что на 6,6 процентных пункта лучше, чем в регионах, где их нет.

Как сообщают налоговики, на налогоплательщиках все эти перестановки никак не отразятся, они будут также стоять на учете в территориях и платить туда налоги.

Прокомментировал Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ», в прошлом руководитель УФНС по Владимирской обл.:

«Этими центрами они только кровати местами меняют :-). Оптимизация! Хотя численность в инспекциях и управлениях остается та же. А еще это путаница в головах инспекторов. Плюс, в НК нет таких центров».

А вдруг, правда лучше будут работать? Например, побыстрее акты по выездным проверкам писать.