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Аферист хотел заработать на людях 3 млн, а в итоге получит срок

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Рубрика Мошенничество
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Предприниматель из Краснодара решил кинуть 87 человек на 3 млн рублей. Он обещал им изготовить мебель, но люди ее так и не увидели. И денег тоже.

37-летний житель Краснодарского края выступил в роли «кукловода». Как считает следствие, он руководил действиями двух ИП, которые занимались изготовлением мебели и ее продажей в магазинах Краснодара.

Он заключил от имени этих ИП договоры по купле-продажи мебели с 87 клиентами и получил от них около 3 млн рублей (по 34,4 тысячи с каждого, в среднем). Мебель покупатели так и не увидели, а деньги он потратил на себя.

Как у классиков, «утром деньги — вечером стулья», только в этой ситуации стульев не было. Ну или какие там предметы гарнитура люди заказали.

В итоге, в СУ МВД по Краснодару возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. Сам делец под подпиской о невыезде, а грозит ему до 10 лет.

Вообще, в гражданско-правовых отношениях мошенничество доказать очень сложно. А именно когда человек заключал договор купли-продажи, он уже тогда решил по нему не платить? А как это доказать?

В данном же деле, скорее всего, роль сыграло массовое обращение (87 человек). Как правило, именно при таком наплыве потерпевших в полиции понимают, что да, тут явно платить не собирался.

По материалам сайта МВД по Краснодарскому краю.

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