Вы знаете, что такое «акт сверок по книгам покупок/продаж с контрагентами»? А налоговики его просят/

Налоговики в требованиях порой хотят документов, которых не только нет в НК, а вообще в природе. Но отвечать на требования все равно нужно, иначе оштрафуют.

Спрашивает наш подписчик.

«Пришло требование. Просят помимо прочего „акт сверок по книгам покупок/продаж с контрагентами“.

Подскажите, пожалуйста, это они что хотят?».

В комментариях пишут:

«Я на подобную ересь пишу „Документ под названием “...» (текст из требования) — не предусмотрен НК и нормативными документами по бухучету и на предприятии не создается«.

А кто-то попытался расшифровать с языка налоговиков:

«Подозреваю, что имеются в виду обычные акты сверки, но по контрагентам, чьи счета включены в книгу покупок. Так и хочется сказать, как профессор Преображенский „Прошу изъясняться понятнее: так кто там и на ком стоял“».

В любом случае на требование ответить стоит. Хотя бы уточнить, чего налоговики сказать-то хотели. Пусть сами расшифровывают свои же письмена.