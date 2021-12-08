Вы знаете, что такое «акт сверок по книгам покупок/продаж с контрагентами»? А налоговики его просят/
Налоговики в требованиях порой хотят документов, которых не только нет в НК, а вообще в природе. Но отвечать на требования все равно нужно, иначе оштрафуют.
Спрашивает наш подписчик.
«Пришло требование. Просят помимо прочего „акт сверок по книгам покупок/продаж с контрагентами“.
Подскажите, пожалуйста, это они что хотят?».
В комментариях пишут:
«Я на подобную ересь пишу „Документ под названием “...» (текст из требования) — не предусмотрен НК и нормативными документами по бухучету и на предприятии не создается«.
А кто-то попытался расшифровать с языка налоговиков:
«Подозреваю, что имеются в виду обычные акты сверки, но по контрагентам, чьи счета включены в книгу покупок. Так и хочется сказать, как профессор Преображенский „Прошу изъясняться понятнее: так кто там и на ком стоял“».
В любом случае на требование ответить стоит. Хотя бы уточнить, чего налоговики сказать-то хотели. Пусть сами расшифровывают свои же письмена.
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